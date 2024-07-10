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ABD, Almanya'ya Tomahawk füzeleri konuşlandıracak

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ABD'nin 2026'dan itibaren Almanya'ya Tomahawk uzun menzilli seyir füzelerini konuşlandıracağı açıklandı. Bu adım, ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın caydırıcılığına olan katkısını gösteriyor.

ABD'nin 2026'dan itibaren "Tomahawk" uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandıracağı bildirildi.
Washington'daki NATO Zirvesi öncesinde ABD ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.
Açıklamada uzun menzilli silahların Avrupa'da konuşlandırılacak olmasının ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın caydırıcılığına olan katkısını gösterdiğine işaret edilerek, bunların SM-6'lar, Tomahawk füzeleri ile şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlar olacağını ifade edildi.
Tüm bunların Avrupa'daki mevcut kara konuşlu sistemlerden çok daha geniş bir menzile sahip olacağı kaydedildi.
ABD bu tür uzun menzilli silahları Almanya'ya en son 1990'larda konuşlandırmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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