ABD, 10 Meksikalı yetkiliyi "uyuşturucu kaçakçılığına yardım"la suçladı

Suçlama yöneltilen 3 yetkilinin, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un partisi Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA) ile ilişkili olduğu ifade edildi

ABD'de federal yetkililer tarafından kamuoyuna yeni açıklanan iddianamede, Sinaloa Valisi Moya da dahil olmak üzere 10 mevcut ve eski Meksikalı yetkiliye ilişkin suçlamalar yer aldı.

İddianamede, söz konusu kişiler, Sinaloa Karteli'nin Meksika'dan ABD'ye fentanil, eroin, kokain ve metamfetamin sokmasına yardımcı olmakla suçlandı.

Bu kişilerin bazılarının Sinaloa Karteli'nin şiddet eylemlerine bizzat katıldıkları savunulurken ayrıca, "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın destekçileri tarafından kontrol edilen grupla bağlantıları olduğu kaydedildi.

Suçlama yöneltilen 3 yetkilinin, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un partisi Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA) ile ilişkili olduğu ifadesi de iddianamede yer aldı.

Savcı Jay Clayton ise Sinaloa Karteli'ni "acımasız bir suç örgütü" olarak niteleyerek, "İddianamede belirtildiği üzere, Sinaloa Karteli ve benzer örgütler, yozlaşmış politikacılar ve kolluk kuvvetleri olmasaydı, bu kadar serbestçe faaliyet gösteremezdi." ifadesini kullandı.

ABD, Sinaloa Karteli'ni "yılda 100 bin Amerikalının" ölümüne neden olan sentetik uyuşturucu fentanilin önde gelen tedarikçisi olmakla suçluyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
