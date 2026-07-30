ABB'den üreticilere arı kovanı desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmayı desteklemek ve teknik arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla yüzde 50 hibeli 5 bin modern arı kovanını üreticilerle buluşturuyor.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen yüzde 50 hibeli arı kovanı desteği kapsamında, yıl içerisinde 25 ilçede 5 bin 20 çıtalı, çift katlı modern arı kovanı üreticilere ulaştırılıyor.

Destek programıyla, üreticilerin ekipman maliyetlerinin azaltılması, standart ekipman kullanımının yaygınlaştırılması ve arıcılıkta verimin artırılması hedeflenirken, kovan desteğinin yanı sıra Arıcılık Araştırma, Üretim ve Eğitim Merkezi aracılığıyla gerçekleştirdiği uygulamalı eğitimler, teknik danışmanlık ve araştırma-geliştirme çalışmalarıyla da üreticilere destek vermeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA