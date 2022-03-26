Abant Tabiat Parkı'nda kar etkisini gösteriyor
AA - İlhami Çetin - Güncel
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Ziyaretçilerin gelişi Abant Tabiat Parkı'ndaki kar yağışı Abant ve Keltepe'de kar etkili oluyor BOLU - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar etkisini gösteriyor.
Ziyaretçilerin gelişi
Abant Tabiat Parkı'ndaki kar yağışı
Abant ve Keltepe'de kar etkili oluyor
BOLU - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar etkisini gösteriyor.
Abant'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkına gelen ziyaretçiler, güzel manzara eşliğinde yürüyüş yaparak keyifli vakit geçiriyor.
Ziyaretçiler, kar manzarasını cep telefonu kameralarına kaydederek ölümsüzleştiriyor.