Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu, ziyaretçiler yürüyüş yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Abant Gölü Milli Parkı'nda gece başlayan sağanak öğle saatlerinde yerini kara bıraktı; milli park yer yer ince beyaz örtüyle kaplandı. Kar aralıklarla devam ederken ziyaretçiler yürüyüş yapıp fotoğraf çekerek keyifli vakit geçirdi.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.
Milli parkta gece saatlerinde başlayan sağanak, öğle saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı.
Yer yer ince beyaz örtüyle kaplanan milli parkta kar yağışı aralıklarla devam etti.
Abant'a gelenler, kar yağışı altında yürüyüş yaparak ve fotoğraf çektirerek keyifli vakit geçirdi.
Eşiyle Marmaris'ten Abant'a gelen Hayri Kacar, AA muhabirine, yaz kış farklı yerleri görmek için dolaştıklarını söyledi.
Abant'a karavanla geldiklerini belirten Kacar, "Abant'ın manzarası eşsiz. Gördüğümüz güzel manzaraları arkadaşlarımıza anlatıyoruz." dedi.