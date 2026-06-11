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Kastamonu'da denize giren genç boğuldu

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Kastamonu'nun Abana ilçesinde serinlemek için denize giren 25 yaşındaki Hasan Gözütok, çırpınarak boğuldu. Çevredekiler tarafından çıkarılıp hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde denize giren genç boğuldu.

Hacıveli mevkisinde serinlemek amacıyla denize giren Hasan Gözütok (25), bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Gözütok, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözütok, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Halil Demir
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