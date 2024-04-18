Abana-Çatalzeytin kara yolu 15 gün süreyle trafiğe kapatıldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde heyelan önleme çalışmaları kapsamında yapılacak olan çalışmalar nedeniyle Abana- Çatalzeytin kara yolu 15 gün süreyle araç trafiğine kapatıldı.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Yeşilyuva köyünde kara yolundaki heyelanın önlenmesi için çalışma başlattı. Fore kazık metodu ile yürütülecek olan çalışmalar süresince Çatalzeytin ile bağlantıyı sağlayan kara yolu da araç geçişine kapatıldı.

Bölge Müdürlüğü, kara yolunu kullanacak olan sürücülerin Bozkurt ilçesine bağlı Ortasökü köyünün Isırganlık mevkisi üzerinden Çatalzeytin'e geçiş yapabileceği bilgisini paylaştı.