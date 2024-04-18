Abana-Çatalzeytin kara yolu 15 gün süreyle trafiğe kapatıldı
Kastamonu'nun Abana ilçesinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle Abana-Çatalzeytin kara yolu 15 gün süreyle araç trafiğine kapatıldı. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, çalışmaların Yeşilyuva köyünde fore kazık metodu ile yapılacağını duyurdu. Sürücüler, geçici olarak Bozkurt ilçesine bağlı Ortasökü köyü üzerinden Çatalzeytin'e ulaşabilecek.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde heyelan önleme çalışmaları kapsamında yapılacak olan çalışmalar nedeniyle Abana- Çatalzeytin kara yolu 15 gün süreyle araç trafiğine kapatıldı.
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Yeşilyuva köyünde kara yolundaki heyelanın önlenmesi için çalışma başlattı. Fore kazık metodu ile yürütülecek olan çalışmalar süresince Çatalzeytin ile bağlantıyı sağlayan kara yolu da araç geçişine kapatıldı.
Bölge Müdürlüğü, kara yolunu kullanacak olan sürücülerin Bozkurt ilçesine bağlı Ortasökü köyünün Isırganlık mevkisi üzerinden Çatalzeytin'e geçiş yapabileceği bilgisini paylaştı.