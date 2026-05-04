AB Yüksek Temsilcisi'ne göre, ABD'nin Almanya'daki birliklerini azaltma açıklamasının zamanlaması sürpriz oldu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Almanya'daki askeri birliklerinin sayısının azaltılmasına ilişkin açıklamasının ardından, "Duyurunun zamanlaması sürpriz oldu." dedi.

Kallas, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi öncesi basına açıklamada bulundu.

ABD'nin zaman zaman Avrupa'daki askeri birlik sayısını azaltmaya yönelik açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Kallas, "Duyurunun zamanlaması sürpriz oldu." ifadesini kullandı.

Kallas, bunun NATO içindeki Avrupa kanadını güçlendirmenin gerekliliğini gösterdiğini belirterek, "Daha fazlasını yapmalıyız. Avrupa'daki Amerikan birlikleri sadece Avrupa'nın değil Amerika'nın çıkarlarını da koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Askeri kapasitemizi artırmalıyız"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de etkinliğe girişinde basına yaptığı açıklamada, zirvede ilk olarak enerji konusunun ele alınacağını dile getirdi.

"İthal fosil yakıtlara aşırı bağımlıyız ve bu nedenle her zaman dalgalı küresel piyasalara bağlı kalıyoruz. Avrupa'da kendi kaynaklarımızı artırmamız gerekiyor. Bunlar yenilenebilir enerji ve nükleer enerjidir." diyen von der Leyen, bunların yerli üretim, daha ucuz ve güvenilir olduğunu belirtti.

Von der Leyen, "Kendimizi savunup koruyabilmek için askeri kapasitemizi artırmalıyız. Yatırımlar için halihazırda büyük miktarda kaynak bulunuyor. Artık askeri kapasite üretim süreçlerini gerçekten hızlandırmalı ve artırmalıyız." dedi.

Diğer önemli unsurun da güvenilir tedarik zincirleri olduğuna dikkati çeken Von der Leyen, ortaklıkları artırdıklarını ve serbest ticaret anlaşmaları imzaladıklarını ifade etti.

Bu çerçevede Meksika'ya da yakın zamanda ziyaret düzenleyeceğini söyleyen von der Leyen, "Çünkü benzer düşüncelere sahip dostlarla istikrarlı ve güvenilir tedarik zincirleri kurabilirsiniz. Avrupa, dünyanın en geniş serbest ticaret anlaşmaları ağına sahip." diye konuştu.