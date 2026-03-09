Haberler

Ab: İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Kitlesel Yerinden Edilmeye Yol Açıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının neden olduğu kitlesel yerinden edilmeleri eleştirerek taraflara itidal çağrısında bulundu. Kallas, bölgedeki istikrarsızlığın önlenmesi için diplomasinin önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının kitlesel yerinden edilmelere yol açtığını belirterek taraflara itidal çağrısında bulundu.

Kaja Kallas, yaptığı açıklamada, İsrail'e Lübnan'a yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaparak bölgede daha fazla istikrarsızlığın önlenmesi için diplomasinin en iyi seçenek olduğunu vurguladı.

Kallas, "Hizbullah'ın İran'a destek amacıyla İsrail'e saldırma kararı tüm bölgeyi tehlikeye atıyor ve duruma ölümcül bir boyut katıyor. İsrail'in uluslararası hukuka uygun şekilde kendini savunma hakkı vardır" ifadelerini kullandı.

Kallas, İsrail'in verdiği karşılığın "aşırı sert" olduğunu belirterek, "Bu misilleme kitlesel yerinden edilmelere neden oluyor ve zaten kırılgan olan durumu daha da istikrarsızlaştırıyor. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Hizbullah'tan roket saldırısı iddiası

Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah, İsrail askerlerine yönelik roket saldırısı düzenlediğini açıkladı. Hizbullah yapılan açıklamada, savaşçıların yerel saatle 17.00'de (15.00 GMT) Lübnan sınırındaki Mays al-Jabal kasabasında toplanan İsrail askerlerini roketlerle hedef aldığı iddia edildi.

Kaynak: ANKA
