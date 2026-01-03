Haberler

ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, Venezuela'daki durumu takip ettiklerini ve Maduro’nun meşruiyetinin olmadığını vurguladı.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüğünü belirterek, "AB, Venezuela'daki durumu yakından takip ediyor. AB, Maduro'nun meşruiyetinin olmadığını defalarca belirtmiş ve barışçıl bir geçiş sürecini savunmuştur. Her koşulda, uluslararası hukuk ilkeleri ve BM Şartı'na saygı gösterilmelidir. İhtiyatlı davranılması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

ABD, Venezuela'nın başkenti Karakas'a gece saatlerinde saldırı düzenledi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, saldırının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaptı. Kallas, X hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Karakas Büyükelçimiz ile görüştüm. AB, Venezuela'daki durumu yakından takip ediyor. AB, Maduro'nun meşruiyetinin olmadığını defalarca belirtmiş ve barışçıl bir geçiş sürecini savunmuştur. Her koşulda, uluslararası hukuk ilkeleri ve BM Şartı'na saygı gösterilmelidir. İhtiyatlı davranılması çağrısında bulunuyoruz. Venezuela'da bulunan AB vatandaşlarının güvenliği önceliğimizdir."

