Bazı AB üyesi ülkeler ve ortaklarından Sudan'da çatışmaların durdurulması çağrısı

Avrupa Birliği (AB), bazı AB üyesi ülkeler, Kanada, Norveç, İsviçre, İzlanda, Yeni Zelanda ve İngiltere, Sudan'ın Kurdufan ve Darfur bölgelerinde sivillere yönelik yasa dışı saldırıların sürmesinden "derin endişe" duyulduğunu belirterek, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) çatışmaları durdurmaları çağrısında bulundu.

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib ve ülkelerden temsilciler tarafından imzalanan ortak açıklamada, son dönemde artan saldırıların önemli sayıda sivilin ölümüne ya da yaralanmasına yol açtığı ve insani yardım erişimi ile tedarik hatlarını aksattığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Kurdufan ve Darfur bölgelerinde sivillere yönelik yasa dışı saldırıların sürmesinden "derin endişe" duyulduğu belirtilerek, son haftalarda sağlık tesisleri ve Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programına (WFP) ait depo ile araçlara insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar sonucunda acil ihtiyaç duyulan insani yardım malzemelerinin ve altyapının tahrip olduğu vurgulandı.

İnsani yardım personeli, araçları ve malzemelerine yönelik kasıtlı saldırıların uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğu ve savaş suçu kapsamına girebileceğine işaret edilen açıklamada, Kurdufan ve Darfur'un "dünyanın en büyük insani krizinin" merkezinde yer aldığının altı çizildi.

Açıklamada, özellikle kadın ve çocuklar olmak üzere sivillere yönelik şiddet ve uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlalleri kınanarak, Sudan ordusu ve HDK çatışmaları durdurmaya davet edildi.

Uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerinin derhal tarafsız şekilde soruşturulması gerektiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Tüm taraflar, ihtiyaç sahibi sivillere gıda, ilaç ve diğer temel malzemelere hızlı, güvenli ve engelsiz erişimi sağlama ve kolaylaştırma yükümlülüğünü de içeren uluslararası insancıl hukuka saygı göstermelidir. İnsani yardım personeli dahil siviller, özellikle cinsel ve cinsiyete dayalı şiddet riski altında olan kadınlar ve kız çocukları her zaman korunmalıdır. Kaçanlara güvenli geçiş hakkı tanınmalıdır."