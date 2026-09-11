AB ve Ukrayna dron üretiminde işbirliğini artırıyor

Avrupa Birliği (AB) ile Ukrayna arasında dron ve anti-dron teknolojilerinin ortak geliştirilmesini amaçlayan savunma sanayisi girişiminin ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

AB Komisyonunun savunmadan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, girişimin Avrupa'nın dron kapasitesini Ukrayna'nın savaş alanındaki tecrübesinden yararlanarak geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Kubilius, Avrupa'nın Ukrayna'dan yalnızca dron teknolojisi ve üretimini değil, üretim süreçlerinin hızlandırılması ve kapasitenin kısa sürede artırılması konusunu da öğrenmesi gerektiğini belirtti.

AB'nin yıllık dron üretiminin yaklaşık 1,5 milyon seviyesinde olduğunu aktaran Kubilius, Ukrayna ve Rusya'nın ise yılda yaklaşık 10'ar milyon dron ürettiğini ifade etti.

Kubilius, Avrupa'nın olası kriz veya savaş koşullarında üretimini 10 milyon veya daha yüksek seviyelere çıkarabilecek kapasiteye hazır olması gerektiğini vurguladı.

Girişimin yönetim kurulunda 9 AB üyesi ülkeden ve 9 Ukraynalı şirketten temsilciler yer alıyor. Kurul üyeleri yaklaşık 400 başvuru arasından seçildi.

Girişimin öncelikleri arasında AB ve Ukrayna şirketleri arasındaki ortak girişimlerin hızlandırılması, tedarik zincirlerinin güvenliğinin güçlendirilmesi, test imkanlarının artırılması, araştırma, geliştirme ve tedarik süreçlerinin hızlandırılması bulunuyor.

Kubilius, ittifakın yalnızca bir istişare platformu olmaması gerektiğini dile getirerek, ilk somut sonuçların yıl sonuna kadar ortaya çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA