AB ve Japonya, yapay zeka ve veri yönetimi alanlarında işbirliğini artıracak

Güncelleme:
Avrupa Birliği (AB) ve Japonya yapay zeka, veri yönetimi, kuantum teknolojisi, yarı iletkenler ve dijital altyapı gibi alanlarda işbirliğini geliştirme konusunda anlaştı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 4. AB-Japonya Dijital Ortaklık Konseyi Toplantısı Brüksel'de düzenlendi.

Taraflar, yapay zeka, veri yönetimi, kuantum teknolojisi, yarı iletkenler, dijital altyapı ve çevrim içi platformlara yönelik düzenlemeler gibi alanlarda işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Ayrıca taraflar, Japonya'nın AB tarafından araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak amacıyla oluşturulan Horizon Europe (Ufuk Avrupa) Programı'na katılmasına yönelik anlaşmadan memnun olduklarını belirtti.

Çevrim içi platformlara yönelik düzenlemeler konusunda içerik denetleme sistemlerinin şeffaflığı ve yasa dışı içerik bildirim sistemlerinin etkinliği alanlarında işbirliğinin geliştirileceğini vurgulayan taraflar, yarı iletkenler sektöründe karşılaşılan tedarik zinciri sorunlarını ele alacaklarını ifade etti.

Taraflar, 2022'de Tokyo'da düzenlenen 28. AB-Japonya Zirvesi'nde dijital ortaklık başlattıklarını duyurmuştu.

5. AB-Japonya Dijital Ortaklık Konseyi Toplantısı'nın 2027'de Tokyo'da yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

