AB Komisyonu Üyesi Lahbib: "Krizler sınırlar içinde düzenli şekilde kalmaz"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, krizlerin sınırlar içinde düzenli şekilde kalmadığını ve ülkeden ülkeye sıçradığını belirterek, krizlere kolektif yanıt verilmesi gerektiğini söyledi.

Lahbib, Brüksel'de düzenlenen AB Hazırlıklılık Konferansı'nda konuştu.

Yangınların yayıldığına, siber saldırıların ülkeden ülkeye sıçradığına dikkati çeken Lahbib, "Krizler sınırlar içinde düzenli şekilde kalmaz." dedi.

Lahbib, bu nedenle verilecek yanıtın kolektif olması gerektiğinin altını çizerek, buna hükümetler, iş dünyası, bilim çevreleri, sivil koruma birimleri, sivil toplum ve askeri yapıların dahil olması gerektiğini dile getirdi.

Eğitim ve gençlerin de önemli rol oynayabileceğine dikkati çeken Lahbib, yıl içinde genç itfaiyeciler için yeni bir AB değişim programı başlatılacağını duyurdu.

Lahbib, karşı karşıya olunan tehditlerin hızlı hareket ettiğini, karmaşık ve birbirleriyle bağlantılı olduğunu ifade ederek, "Orta Doğu'daki savaş bunun son hatırlatıcısıdır. Avrupa'nın önünde net bir tercih var: ya sırtımızı dönüp en iyisini umacağız ya da gerçeklerle yüzleşip hazırlık yapacağız." diye konuştu.

AB'nin hazırlık yapmayı seçtiğini aktaran Lahbib, bu bağlamda işbirliğinin kilit öneme sahip olduğunu kaydetti.