Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşayanların habere erişim için en güvendiği kaynağın kamu televizyonları ve radyoları ile bunların internet yayınları olduğu bildirildi. Avrupa Parlamentosu tarafından AB genelinde yaptırılan medya alışkanlıkları anketinin sonuçları açıklandı.

AB Ülkelerinde Kamu Televizyonları ve Radyoları En Güvenilir Haber Kaynağı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşayanların habere erişim için en güvendiği kaynağın kamu televizyonları ve radyoları ile bunların internet yayınları olduğu bildirildi.

Avrupa Parlamentosu tarafından AB genelinde yaptırılan medya alışkanlıkları anketinin sonuçları açıklandı.

Buna göre, katılımcıların yüzde 71'inin haberlere erişmek için en çok kullandıkları mecralardan birincisi televizyon oldu. Televizyonu yüzde 42 ile internette yayın yapan haber platformları, yüzde 37 ile radyo ve yine yüzde 37 ile sosyal medya platformları takip etti. Katılımcıların yüzde 21'i yazılı basını dile getirdi.

Sosyal medya platformlarını habere erişimde kullananların payı geçen yıla göre 11 puan arttı. Mesajlaşma uygulamaları 5 puan, video platformları 4 puan ve podcastler 2 puan artış gösterdi.

En güvenilir medya kaynakları

Avrupalıların yüzde 48'i haber kaynağı olarak en çok kamu televizyonuna, radyo kanallarına ve bunların internetteki yayınlarına güvendiklerini aktardı.

Katılımcıların yüzde 38'i yazılı basına ve bunların internet yayınlarına, yüzde 29'u özel televizyon ve radyo kanallarına güvendiklerini belirtti.

Kamu yayıncıları sadece iki üye ülke Polonya ve Macaristan dışında tüm AB genelinde en çok güvenilen kaynak oldu. Polonyalıların yüzde 48'i özel televizyon ve radyo istasyonlarını en güvenilir haber kaynağı olarak gördüklerini söyledi.

Geleneksel haber kaynaklarından uzaklaşan Macaristan'daki katılımcılar ise yüzde 28 ile "bloglar ve podcastler dahil diğer haber platformlarının yanı sıra yine yüzde 28 ile en güvendikleri haber kaynağı olarak "sosyal medyada takip edilen kişiler, gruplar veya arkadaşları" gösterdi.

Influencerlara güven artıyor

Geçen yılki araştırmayla kıyaslandığında geleneksel yayın ve basılı medyaya ve bunların internet yayınlarına güvenenlerin oranı aynı kaldı. En büyük güven artışları 4 puan ile YouTube ve diğer video platformlarında (yüzde 14) ve yine 4 puan ile sosyal medya kanallarındaki "influencerlarda" (yüzde 9) görüldü.

Katılımcıların yüzde 37'si sosyal medya platformlarında fenomenleri veya içerik oluşturucuları takip ettiklerini dile getirdi. Bu oran 15-24 yaş grubunda yüzde 79 olurken 55 yaş üstünde yüzde 14 olarak ölçüldü.

En çok yerel haberler takip ediliyor

En fazla takip edilen haber konuları ise yüzde 50 ile yerel haberler, yüzde 47 ile ulusal siyaset ve yüzde 45 ile Avrupa ve uluslararası ilişkiler oldu.

Katılımcıların yüzde 70'i haberleri günlük olarak takip ettiklerini, yüzde 6'sı bazı haber türlerinden kaçındığını, yüzde 3'ü ise tüm haberlerden kaçındığını söyledi.