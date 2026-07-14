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AB, Ukrayna ile dış ilişkiler başlığındaki katılım müzakerelerini başlattı

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Avrupa Birliği, Ukrayna'nın üyelik sürecinde 'dış ilişkiler' başlıklı 6. müzakere faslı kümesini açarak katılım sürecinde yeni bir adım attı. Bu küme, aday ülkelerin uluslararası, ticaret ve savunma politikalarını AB ile uyumlu hale getirmesini öngörüyor.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın üyelik sürecinde "dış ilişkiler" başlığını kapsayan 6. müzakere faslı kümesini açarak katılım sürecinde yeni bir adım atıldığını duyurdu.

AB Komisyonundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, AB ile Ukrayna arasında bugün gerçekleştirilen Katılım Konferansı kapsamında "dış ilişkiler" başlıklı kümenin açıldığı bildirildi.

Bu kümenin aday ülkelerin uluslararası, ticaret ve savunma politikalarını AB ile uyumlu hale getirmelerini öngören temel müzakere başlıkları arasında yer aldığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna'nın AB üyeliği yolunda önemli bir aşama kaydedildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
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