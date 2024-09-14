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AB Türkiye Delegasyonu'ndan 'Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler' Konseri

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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, başkentte 'Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler' konseri düzenledi. Bilkent Odeon'da gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı ve müziğin evrensel dilinin kutlandığı vurgulandı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" konseri düzenlendi.

Bilkent Odeon'da düzenlenen konsere, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski, Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas ve çok sayıda davetli katıldı.

Vilcinskas, burada yaptığı konuşmada, konseri dinlemeye gelen konuklara teşekkür ederek, "Bizleri birleştiren evrensel bir dil olan müziği kutladığımız bu güzel akşama hepiniz hoş geldiniz." dedi.

Vilcinskas, "Bu vesileyle bu akşam bizlerle olan yeni atanmış Büyükelçimiz AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski'yi sizlere takdim etmekten ve ailesiyle birlikte 'aramıza hoş geldiniz' demekten büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Konser vesilesiyle sadece müziğin gücünün değil ortak değer ve kültürün kutlandığını söyleyen Vilcinskas, konserde sahne alan Türk müzisyen Barbaros, konuk sanatçı İspanyol müzisyen Cecilia Krull ve Bilkent Senfoni Orkestrası'na teşekkür etti.

Kaynak: AA / Büşranur Koca - Güncel

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