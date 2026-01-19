AB: Trump, Komisyon Başkanı von der Leyen'i Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na davet etti

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılmaya davet ettiğini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB'nin daveti memnuniyetle karşıladığını ve barış yönündeki çabaları desteklediklerini ifade eden El Anouni, "Özellikle Gazze'deki savaşa son verilmesine yönelik küresel düzeyde yürütülen çabalara katkı sunulması konusunda, bu hedefe birlikte nasıl ulaşabileceğimizi ABD ve diğer ortaklarla görüşmeye hazırız." diye konuştu.

El Anouni, bu konuda ve AB'nin sunabileceği katkılar bağlamında ortaklarla yakın temas halinde olduklarını belirterek, AB'nin bu süreçte benzersiz bir uzmanlığa ve Gazze'deki durumun çok boyutlu ihtiyaçlarına yanıt verebilecek çok boyutlu araç setine sahip olduğunu savundu.

Trump'ın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılmaya davet ettiğini aktaran el Anouni, Gazze'deki çatışmayı sona erdirecek kapsamlı bir plana katkı sunmak istediklerini söyledi.