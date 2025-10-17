AB, Trump-Putin Görüşmesine Destek Verdi

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme ihtimaline ilişkin, "Eğer toplantı gerçekleşirse ve Ukrayna'da kalıcı barışa katkı sağlarsa, memnuniyetle karşılarız." açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

AB'nin Ukrayna'ya desteğini sürdürmek ve Rusya'nın kabiliyetlerini zayıflatmak için her türlü adımı attığını kaydeden Gill, Rusya'nın "anlamsız ve yasa dışı savaşına" son vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Gill, "Eğer toplantı (Trump-Putin) gerçekleşirse ve Ukrayna'da kalıcı barışa katkı sağlarsa, memnuniyetle karşılarız." diye konuştu.

Bazen "gerçek dünyada" gelişmelerin tam istenilen gibi gitmediğini ya da toplantıların istenilen formatlarda gerçekleşemeyebileceğini ifade eden Gill, "Ancak bunlar Ukrayna'da kalıcı ve adil barışa yol açarsa o zaman yine de onları memnuniyetle karşılamalıyız." dedi.

Putin'e yönelik seyahat yasağı yok

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper ise Birliğin barışı ve bu çerçevede ABD Başkanı Trump'ın çabalarını desteklediklerini anımsattı.

Toplantının bir AB ülkesi olan Macaristan'da gerçekleşmesine ilişkin bir sorun bulunup bulunmadığına dair ise Hipper, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un varlıklarını dondurmaya yönelik yaptırım bulunduğunu ancak seyahat yasakları olmadığını bildirdi.

Hipper, diğer taraftan Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Putin hakkındaki yakalama kararının Macaristan'da geçerli olup olmayacağına dair sorulara, "Bu kararlar üye ülkeler tarafından alınan kararlardır." yanıtını verdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni de AB'nin UCM'yi ve Roma Statüsü'nde belirlenen ilkeleri desteklediğini, Mahkemenin bağımsızlığına ve tarafsızlığına saygı duyduklarını dile getirdi.

"Mahkemeyle tam işbirliği, bekleyen tutuklama emirlerinin derhal uygulanması ve gönüllü anlaşmalara girilmesini de içermektedir." diyen El Anouni, üye ülkelerin UCM'den çekilme kararlarının bilgi verdikten 1 yıl sonra yürürlüğe gireceğine işaret etti.

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapacağı görüşmenin "2 hafta içinde" olabileceğini belirtmişti.

Trump, "Bunu sadece onlar için yapıyorum. Bizim için yapmıyorum. Aramızda bir okyanus var. Bunu Avrupa'ya yardım etmek için de yapıyorum. Onlar bunu sona erdirmek istiyorlar ama yapamıyorlar. Ben yapabiliyorum." diye konuşmuştu.