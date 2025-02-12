AB, Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımlarını kınadı

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın yetkililerine yönelik yaptırım kararı aldığı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanına (UAD) desteğini bir kez daha teyit ederek, bu kurumlara yönelik baskı ve tehditleri kınadı.

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Trump'ın UCM yetkililerine yönelik imzaladığı yaptırım kararnamesinin ardından "Uluslararası Adalet Sistemi ve Kurumlarının Korunması" konulu oturum yapıldı.

TRUMP'IN YAPTIRIM KARARINA TEPKİ

Oturumda, AB Konseyi dönem başkanı Polonya'nın Avrupa İşleri Bakanı Adam Szlapka, AB Komisyonunu ise Demokrasi, Adalet ve Hukukun Üstünlüğünden sorumlu üyesi Michael McGrath temsil etti.

McGrath burada yaptığı açıklamada, Trump'ın 6 Şubat'ta imzaladığı kararnameye işaret ederek, "Bu karar UCM'nin çalışmalarına yönelik ciddi meydan okumayı temsil etmekte ve devam eden soruşturma ile yargılamaları etkileme riski taşımakta ve dünya genelinde hesap verebilirliğin sağlanmasına yönelik yıllardır sürdürülen çabaları etkilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"UCM'Yİ KORUMAK İÇİN ELİMİZDEKİ ARAÇLARI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

AB'nin UCM'yi korumak için gerekli tüm adımları atmaya hazır olduğunu kaydeden McGrath, "Mahkeme, küresel cezasızlıkla mücadelesini müdahalelerden uzak şekilde sürdürebilmeli, bağımsızlığı her zaman kararlılıkla savunulmalıdır. ABD'nin yaptırımları karşısında AB, mahkemeye hem mali hem de diplomatik destek sağlamanın aciliyetinin farkındadır. UCM'yi korumak için elimizdeki araçları kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.