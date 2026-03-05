AB, İspanya'ya yönelik tehditler gerçekleşirse ABD'ye "güçlü ve hızlı yanıt" verecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a düzenlenen saldırılara tepki gösteren İspanya'ya savurduğu tehditlerin gerçekleşmesi halinde AB'nin "bunu çok ciddi bir tırmanış olarak kabul edeceğini" belirterek, güçlü ve hızlı bir yanıt vereceğini söyledi.

AB Türkiye Delegasyonunun Brüksel'de düzenlediği basın programı çerçevesinde Türk gazetecilerle bir araya gelen Sözcü, AA muhabirinin, ABD ile İspanya arasında İran'a saldırılar ve üs kullanımı üzerinden yaşanan gerginlikle ilgili sorusunu yanıtladı.

Sözcü, "Genel olarak söylemek gerekirse, biliyorsunuz ki biz AB Komisyonu basın odasında bazen Başkan Trump'ın gündemi ne kadar etkili bir şekilde belirlediğini gördüğümüzde biraz hayal kırıklığına uğruyoruz." dedi.

AB Komisyonu olarak "her zaman sakin kalma ve her tehdide tepki vermemeyi" seçtiklerini belirten Sözcü, şöyle devam etti:

"Trump daha önce de bu tür tehditlerde bulundu. Şubat ayında, Grönland'da asker konuşlandıran herhangi bir ülkeyi hedef almakla tehdit ediyordu. O anda, AB ülkelerinin ve AB kurumlarının tek sesle konuşmasının, onu geri adım atmaya zorlamada çok etkili olduğunu açıkça gördünüz. Bu durumda da, İspanya ile ilgili olarak, şu ana kadar olan her şey bir tehditten ibaret. Şu anda, bunun bir tehditten daha fazlası olacağına inanmak için gerçek bir nedenimiz yok."

Sözcü, ABD'ye yapılan İspanyol ithalatını ek gümrük vergisine tabi tutmak gibi bir tehdidin gerçekleşmesi halinde ise "bunu çok ciddi bir tırmanış olarak kabul edeceklerini" belirterek, "Bence AB tarafından güçlü ve hızlı bir yanıt göreceğiz. Bunun tam olarak ne olacağını söyleyemem, ancak güçlü araçlarımız var. Tercihimiz bunları kullanmak zorunda kalmamak, ancak gerekirse kullanacağız." değerlendirmesini yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarını sert biçimde eleştirmiş, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve üslerini kullandırmayacağını bildirmişti. Başkan Trump da karşılığında İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesme tehdidinde bulunmuştu.