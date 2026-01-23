Haberler

Avrupa Birliği, Suriye'deki yabancı terörist savaşçıların oluşturduğu güvenlik riskinden endişeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, Suriye'deki yabancı terörist savaşçıların akıbetinin büyük bir güvenlik endişesi oluşturduğunu belirtti. Özellikle DEAŞ tutuklularının firar ettiği iddiaları son derece endişe verici olarak nitelendirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, Suriye'deki yabancı terörist savaşçıların akıbetinin büyük bir güvenlik endişesi oluşturduğunu, özellikle tutuklu DEAŞ'lıların firar ettiği iddialarının son derece endişe verici olduğunu söyledi.

El Anouni, günlük basın toplantısında, AB'nin tarafları Suriye'nin kuzeydoğusunda kapsamlı bir anlaşmaya varmaya çağırdığını yineledi.

AB kurumlarına ev sahipliği yapan Belçika'nın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot'un Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında savaşan vatandaşların geri dönmesini kabul etmeyeceklerine yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine El Anouni, "Gelişen durumu dikkatle takip etmeye ve birçok ortakla birlikte, özellikle Hol ile Roj kamplarının ve diğer gözaltı tesislerinin güvenliği gibi kritik ve önemli bir konuya odaklanmaya devam edeceğiz." dedi.

El Anouni, tüm tarafları güvenliği sağlamak için harekete geçmeye çağırdıklarını belirterek, "Aynı zamanda Küresel Koalisyon çerçevesinde DEAŞ'a karşı mücadeleye bağlılığımızı sürdürüyoruz ve Irak'ın Suriye'den transfer edilen DEAŞ tutuklularını kabul etmeye hazır olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

Sözcü, "Yabancı terörist savaşçılar, özellikle Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan DEAŞ'a bağlı olanlarla ilgili sorun, büyük bir güvenlik endişesi oluşturmaktadır. Bu bağlamda çatışmalar sırasında DEAŞ tutuklularının son zamanlarda firar ettiği iddiaları son derece endişe vericidir." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG/SDG, DEAŞ mensubu teröristlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu Hol Kampı'nı kendi haline bırakarak, Suriye ordusuna devretmeden bölgeden ayrılmıştı.

Suriye güvenlik güçleri, 21 Ocak'ta Hol Kampı'nın kontrolünü sağlamıştı.

Suriye hükümetinden bir yetkili, terör örgütü YPG/SDG'nin DEAŞ dosyasını daha fazla kaos ve terör yaratmak için kullanma ihtimalinden endişe duyduklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti

Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti
Dünyanın en basit ilacı ülkede krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar

Dünyanın en basit ilacı krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar