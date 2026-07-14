Haberler

AB, Sırp Bakan Paunovic'in Kosova'yı hedef alan söylemlerine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Komisyonu, Sırbistanlı bir bakanın savaş suçlusu Miloseviç'i örnek göstererek Kosova'ya yönelik etnik temizlik söylemleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı, ancak etnik temizliği meşrulaştıran söylemlere karşı olduklarını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Sırbistan Kamu ve Yerel Yönetim Bakanı Snezana Paunovic'in Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın sorumlularından savaş suçlusu Slobodan Milosevic'i örnek göstererek, "Eğer Milosevic olsaydım, 1998'de Kosova'yı etnik temizliğe tabi tutardım." ifadelerine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında Paunovic'in açıklamalarına ilişkin gazetecilerin ısrarlı sorularına "Bu konuda yapılan açıklamalar hakkında yorum yapmayacağız." dedi.

AB'nin bu konudaki temel tutumunu paylaşabileceğini aktaran Hipper, "Temel ilkemiz şudur: Avrupa'da etnik temizliği meşrulaştıran veya savunan söylemlere yer yoktur ve olmamalıdır. Bu tür açıklamalar, AB'nin temelini oluşturan insan onuru, uzlaşı, hesap verebilirlik ve iyi komşuluk ilişkileri değerleriyle bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Hipper, tüm liderlerin sorumlu davranmasını, kışkırtıcı söylemlerden kaçınmasını ve güven ile bölgesel istikrarı güçlendirecek bir ortamın oluşmasına katkıda bulunmasını beklediklerini söyledi.

Sırbistan Kamu ve Yerel Yönetim Bakanı Paunovic, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın sorumlularından savaş suçlusu Slobodan Milosevic'i örnek göstererek Kosova'yı hedef alan söylemleri tepki toplamıştı.

Paunovic, Bosna Hersek'te 1995'te yapılan soykırımın yıl dönümü 11 Temmuz'da Sırp basınına yaptığı açıklamada, "Eğer Milosevic olsaydım, 1998'de Kosova'yı etnik temizliğe tabi tutardım." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum

Salonu coşturan sözler! Özel'den "Siyaseti bırakıyorum" resti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Zararın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
15-18 yaş için müebbet nasıl uygulanacak? İşte düzenlemenin detayları

15-18 yaş için müebbet nasıl uygulanacak? İşte düzenlemenin detayları
Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “15 Temmuz milletimiz için tarihi bir imtihandı!”

“15 Temmuz milletimiz için tarihi bir imtihandı!”
İlk finalist bu gece belli oluyor! İşte günün dev maçı ve tüm detaylar

İlk finalist bu gece belli oluyor! İşte günün dev maçı ve tüm detaylar
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Nihat Kahveci gözaltına alındı

Nihat Kahveci gözaltına alındı
Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde

Didem tanınmaz halde