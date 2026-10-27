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AB, Sırbistan'da yeni hükümetle üyelik sürecinde işbirliğine hazır olduğunu bildirdi

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AB, Sırbistan'da 25 Ekim'deki erken genel seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümetle üyelik sürecinde işbirliğine ve reformlara destek sunmaya hazır olduğunu bildirdi. Seçim ortamının iktidar avantajları ve medyada taraflılık nedeniyle olumsuz etkilendiği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB), Sırbistan'da 25 Ekim'de düzenlenen erken genel seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümetle üyelik sürecinin temel başlıklarında yakın işbirliği yapmaya ve reformlara destek sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Sırbistan'daki erken genel seçimlere ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 25 Ekim Pazar günü Sırbistan halkının tarihi düzeyde katılım göstererek iradesini ortaya koyduğu ve seçmenlerin, yeni hükümete değişim yönünde güçlü bir yetki verdiği belirtildi.

Bu değişimin uygulamaya geçirilmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, iktidar partisinin sahip olduğu yerleşik avantajların seçim ortamını olumsuz etkilediğine dikkati çekildi.

Açıklamada, devlet kaynaklarının kötüye kullanılması, medyanın mevcut iktidar partisi lehine belirgin bir taraflılık sergilemesi, seçmenler, adaylar ve sivil toplum temsilcileri üzerindeki baskı ve yıldırma girişimleri ile seçim kampanyası faaliyetlerinin aksatılmasının seçim ortamını olumsuz etkilediği ifade edildi.

Seçim mevzuatında reform çağrısı

Açıklamada, Sırbistan'da seçim sisteminin somut biçimde iyileştirilmesi ve reforme edilmesinin öncelik taşıdığının altı çizildi.

AB'nin, Sırbistan'ın yeni hükümetiyle üyelik sürecinin temel başlıklarında yakın işbirliği yapmaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, demokratik kriterler, bağımsız yargı ve medya özgürlüğü dahil temel hakların öncelikli alanlar arasında bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Sırbistan'da toplumsal kutuplaşmanın azaltılmasının vatandaşlar arasındaki güvenin güçlendirilmesi ve toplumdaki ayrılıkların aşılması açısından önem taşıdığı aktarıldı.

AB'nin reformların hayata geçirilmesine destek sunmaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, bu reformların Sırbistan halkı için fırsatlara dönüştürülmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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