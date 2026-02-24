AB sınırlarında yasa dışı geri itmeler sürüyor

Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarında sığınmacılara yönelik yasa dışı "geri itme" uygulamalarının yaygın biçimde sürdüğü bildirildi.

Belçika merkezli dayanışma ağı 11.11.11'in AA muhabiriyle paylaştığı rapora göre, Avrupa'nın dış sınırlarında on binlerce kişi uluslararası koruma talebinde bulunma imkanı verilmeden sınırların dışına zorla geri gönderildi.

Geri itmeler, AB hukuku ve uluslararası hukuk kapsamında yasak olmasına rağmen birçok sınır hattında sistematik şekilde devam ediyor.

Denizde tehlikeli koşullarda geri gönderilen sığınmacılar şiddete maruz kalıyor.

Uygulamalar münferit olaylar olmaktan çıkıp bazı bölgelerde sınır yönetiminin fiili aracı haline gelmiş durumda.

AB mevzuatı ve uluslararası mülteci hukuku, kişilerin sığınma başvurusu yapma hakkını güvence altına almasına rağmen çok sayıda vakada bireysel değerlendirme yapılmadan toplu geri göndermeler gerçekleştiriliyor.

Geri itmeler özellikle Bulgaristan-Türkiye hattı, Yunanistan-Türkiye arasındaki Ege rotası, Polonya-Belarus sınırı ve Macaristan çevresinde yoğunlaşıyor.

11.11.11 ve ortak kuruluşlar, AB kurumları ile üye ülkelere geri itme iddialarının bağımsız şekilde soruşturulması, sınır yönetiminde şeffaflığın artırılması ve temel hak ihlallerine karşı sıfır tolerans uygulanması çağrısında bulunuyor.

Frontex ve geri itme vakaları

AB'nin sınır koruma ajansı Frontex ve Yunanistan sahil güvenliğinin dahil olduğu geri itme olaylarına ilişkin haberler, 2020'den itibaren uluslararası basında yer aldı. Bu haberlere göre, Yunan sahil güvenlik botları, Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin botlarını engelleyip, zarar verip hatta batırırken Frontex olanlara göz yumuyordu.

Bunlar üzerine Brüksel'de eleştirilere, izahat talebi ve soruşturmalara hedef olan Frontex ve yönetiminin temel hak ihlallerini önlemediği sonucuna varılsa da iddiaların arkası kesilmedi. Bu haberler tanık ifadeleri, video kayıtları, uydu görüntüleri gibi çok sayıda kanıtla desteklendi. Frontex'in veri tabanında yüzlerce düzensiz göçmenin Ege Denizi'nde geri itilmesine yönelik kayıtların yer aldığı belirtildi.