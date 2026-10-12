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AB, Rusya'nın askeri-sanayi kompleksine yaklaşık 1600 yeni yaptırımı kabul etti

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AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Rusya'nın askeri-sanayi kompleksine yönelik yaklaşık 1600 yaptırımın kabul edildiğini duyurdu. Yaptırımların yarısından fazlası balistik füze üretim zinciriyle bağlantılı; bu, Rusya'nın silah üretimini daha zor, yavaş ve maliyetli hale getirecek.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın askeri-sanayi kompleksini hedef alan yaklaşık 1600 yeni yaptırımın kabul edildiğini duyurdu.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lüksemburg'da AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlendiğini belirtti.

Toplantıda, Rusya'ya yönelik yaptırım kararı alındığını kaydeden Kallas, "Bu, Rusya'nın savaşını başlatmasından bu yana yaptırım listemizde yapılan en büyük genişleme. Avrupa, bir kez daha birlik içinde hareket ettiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Yeni yaptırımların yarısından fazlasının balistik füze üretim zinciriyle bağlantılı olduğunu belirten Kallas, AB üyelerinin Rusya'nın askeri-sanayi kompleksini hedef alan yaklaşık 1600 yeni yaptırımı kabul ettiğini duyurdu.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, "Rusya'nın Ukraynalıları öldürmek için kullandığı silahları üretmesini önemli ölçüde daha zor, daha yavaş ve daha maliyetli hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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