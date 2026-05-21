CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Nacho Sanchez Amor: Türkiye Karanlık Bir Döneme Giriyor; Ab, Artık Sessiz Kalmamalı

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin, kararın Türkiye'de demokratik sistem açısından ciddi bir kırılma yarattığını savundu. Amor, "Türkiye karanlık bir döneme giriyor; AB, artık sessiz kalmamalı" dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Amor, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin, Atatürk'ün partisinin kongresi üzerindeki 'mutlak butlan' kararıyla, Türkiye karanlık bir döneme giriyor. Ana muhalefet partisini ortadan kaldırmak için iyi hazırlanmış bir plan bu. Tamamen otoriter bir sistemin taslağı... Avrupa Birliği (AB), artık kör ve sessiz kalamaz. Her şeyi daha da küstahça hale getirmek için, Türk yetkililer, adaleti bu şekilde silahlandırarak, muhalefetin 'yeni' liderini, yüzyıllık CHP'nin kayyumu olarak atamış gibi davranıyorlar. Bu, demokratik bir sistemin alay konusu yapılması."

