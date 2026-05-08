Haberler

AB: Ciddi barış müzakereleri için Rusya'nın istekli olduğunu görmemiz gerek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın Rusya ile müzakere potansiyeline dikkat çekmesinin ardından, AB Komisyonu barış müzakereleri için Rusya'nın istekli olması gerektiğini vurguladı. AB Dış İlişkiler Sözcüsü, Rusya'nın mevcut durumunu eleştirerek, gerçek müzakereler için Rusya'nın pozisyonunu değiştirmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın Rusya'yla müzakere "potansiyeline" işaret etmesinin ardından, AB Komisyonu, barış müzakereleri için Rusya'nın istekli olduğunu görmeleri gerektiğini açıkladı.

AB Komisyonu sözcülerinden Arianna Podesta, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Müzakerelerin farklı formatlar, yerler ve seviyelerde gerçekleştiğini kaydeden Podesta, tek bir kişinin 27 üye adına müzakereleri yürütmesinin faydaları olabileceğine işaret etti.

Podesta, "Ancak, ciddi barış müzakereleri için Rusya'nın istekli olduğunu görmemiz gerek." dedi.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni ise Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın, artık "işlerin her zamanki gibi yürütülmesini" imkansız hale getirdiğini söyledi.

Al Anouni, "Rusya'yı müzakere ediyor gibi yaptığı bir pozisyondan, gerçekten müzakere etmek zorunda kalacağı bir noktaya taşımamız gerekiyor." diye konuştu.

Sözcü, AB'nin ABD öncülüğündeki barış çabalarını tam anlamıyla desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
İran: ABD'nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz

ABD "Yanıt bekliyoruz" dedi, İran açıklama yaptı! Bir de tehdit var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı

Ünlü rapçi imaj değiştirdi, gören tanıyamadı
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Beşiktaş'ta trafikte tartıştığı aracın önünü kesen polisin ifadesi ortaya çıktı

Trafiği birbirine katan polisin ifadesi ortaya çıktı
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı

"Nerelisin?" sorusuna verdiği yanıt Rus askerlerini şaşkına çevirdi
Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı

Ünlü rapçi imaj değiştirdi, gören tanıyamadı
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali