Haberler

AB'nin 2017 tarihli belgesinin, İsrail'le ortaklığın askıya alınabileceğini gösterdiği ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB'nin 2017 tarihli gizli hukuki belgesi, İsrail'in Batı Şeria'daki uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle bilimsel ve öğrenci değişim programları ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya alma yetkisine sahip olduğunu ortaya koydu.

Avrupa Birliği'nde (AB) İsrail'le yönelik olası yaptırım tartışması yoğunlaşırken, 2017 tarihli gizli hukuki belge, AB'nin İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle Birliğin, İsrail'le işbirliğini askıya alma yetkisine sahip olduğunu teyit ettiği ortaya çıktı.

Brüksel merkezli haber sitesi EUobserver'un elde ettiği dönemin en üst düzey hukuk yetkilisi Luis Romero Requena tarafından hazırladığı 5 Ekim 2017 tarihli belgede, AB'nin İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki uygulamaları nedeniyle bilimsel araştırma programı "Horizon Europe" ile öğrenci değişim programı "Erasmus" kapsamındaki işbirliğini durdurabilecek hukuki zemine sahip olduğu belirtildi.

Belgede, AB- İsrail Ortaklık Anlaşması'nın da tamamen askıya alınmasının hukuken mümkün olduğuna işaret edildi.

AB'nin İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinin farkında olduğu aktarılan belgede, bu ihlallerin giderek ağırlaştığı, İsrail ile yürütülen diyaloğun sonuç vermediği ve Filistinlilerin etkili hukuki başvuru yollarından mahrum kaldığı değerlendirmelerine yer verildi.

Belgede, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2016'da kabul ettiği 2334 sayılı kararın, BM üyesi devletlere işgal altındaki Batı Şeria'daki yıkım faaliyetlerinin önlenmesi için tedbir alma çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

ABD-İran mutabakatında dünyanın beklediği adım atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda VAR krizi! Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı

Bu hareketi başını yaktı!
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz

Bir ili sevince boğan gelişme! Vali: Resmi Gazete'yi bekliyoruz
Beklenen an geldi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor

Günlerdir beklenen an geldi çattı! Herkesin gözü kulağı bu haberde
Üniversite kampüsünde korkunç kaza

Üniversite kampüsünde korkunç kaza
İstanbul'daki evden çıkanlar şaşkına çevirdi! Tarantula, akrep, savan varan ve daha fazlası...

Bu evde yok yok! Afrika dev salyangozundan savan varanına...
Aziz Yıldırım dediğini yaptı! Fenerbahçe Stadı'nda Maraton tribününün yıkımına başlandı

Fenerbahçe Stadı'nda yıkım başladı