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AB'den UCM'ye üye ülkelere Netanyahu uyarısı

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AB, Netanyahu'ya hava sahası açan üye ülkelere UCM ve Roma Statüsü'nü hatırlatarak mahkemeyle tam işbirliği çağrısı yaptı. Sözcü, AB'nin UCM'yi desteklediğini ve üye devletlerin tutuklama kararlarını gecikmeksizin yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya hava sahalarını açan üye ülkelere, tarafı oldukları Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Roma Statüsü'nün ilkelerini hatırlatarak, Mahkemeyle tam işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Komisyonu Sözcüsü Anouar el Anouni, günlük basın toplantısında AA muhabirinin, "AB'nin Roma Statüsü'ne bağlılık vurgusu ışığında, UCM'nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararına rağmen Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın Netanyahu'nun uçağına hava sahalarını açmasını, bu ülkelerin Roma Statüsü kapsamındaki yükümlülükleriyle uyumlu görüyor musunuz ve buna ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorularını yanıtladı.

AB'nin UCM konusundaki tutumunun çok net olduğunu vurgulayan el Anouni, "Biz AB olarak UCM'yi ve Roma Statüsü'nde ortaya konulan ilkeleri destekliyoruz." dedi.

AB'nin Mahkemenin bağımsızlığına ve tarafsızlığına saygı duyduğunu aktaran el Anouni, Birliğin uluslararası ceza adaletine ve cezasızlıkla mücadeleye güçlü şekilde bağlı olduğunun da altını çizdi.

Üye ülkeler UCM'yle tam işbirliği yapmalı

El Anouni, "Buna ek olarak, 2023'te kabul edilen (AB) Konseyi sonuçlarını da hatırlatmak isterim. Bu metinde Konsey, tüm devletlere mahkemeyle tam işbirliği yapmaları, buna mevcut tutuklama kararlarının gecikmeksizin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere tam işbirliği sağlamaları çağrısında bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin, "Asıl soruma cevap alamadım, üye devletlerin Roma Statüsü kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi konusunda sizin değerlendirmeniz ya da tepkiniz nedir?" sorusuna ise el Anouni, "Sanırım az önce yaptığım şey, AB üye devletlerinin de taraf olduğu Konsey sonuçlarını hatırlatmaktı. Dolayısıyla cevabınızı aldığınızı düşünüyorum." yanıtını verdi.

Netanyahu, UCM'ye taraf ülkelerin hava sahalarından geçerek ABD'ye gitti

İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ABD'ye taşıyan uçak, hakkındaki tutuklama kararına rağmen bir kez daha UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın hava sahalarını kullanmıştı.

Daha önceki ziyaretlerinde, tutuklanma korkusu nedeniyle pek çok ülkenin hava sahasına girmekten kaçındığı bilinen Netanyahu, Eylül 2025'te düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giderken, Yunanistan ve İtalya hava sahalarını kullanmış, Fransa hava sahasına girmemişti.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Kaynak: AA
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