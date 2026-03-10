Ab: Ortadoğu'daki Gerilimin Azaltılmasına Katkı Sağlamaya Hazırız

BRÜKSEL, 10 Mart (Xinhua) -- Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ortadoğu'daki gerilimin azaltılmasına katkı sağlamaya hazır olduklarını belirterek tansiyonun düşürülmesi ve müzakerelere geri dönülmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, pazartesi günü Ortadoğu ve çevre ülkelerin liderleriyle gerçekleştirdikleri video konferansın ardından yaptıkları açıklamada, AB'nin "gerginliğin azaltılmasına ve müzakere masasına dönülmesine yardımcı olmak için her türlü katkıyı sağlamaya hazır" olduğunu ifade etti.

İkili, diyalog ve diplomasinin "ilerleme kaydetmek için tek geçerli yol" olmaya devam ettiğini vurguladı..

Von der Leyen ve Costa ayrıca AB'nin Ortadoğu'daki bölgesel istikrara olan bağlılığını yeniden teyit ederek, sivillerin korunması ve uluslararası hukuk ile uluslararası insani hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine tam saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua