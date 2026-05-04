AB: Küresel Sumud Filosu katılımcılarının korunmasına ilişkin sorumluluk üye ülkelerde

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, Küresel Sumud Filosu katılımcılarının İsrail tarafından alıkonulması ve işkenceye maruz bırakılmasına ilişkin, "Konsolosluk koruması, AB üyesi ülkeler tarafından sağlanır." açıklamasında bulundu.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, AA muhabirinin, "Geçen haftadan beri Küresel Sumud Filosu'nun riskle karşı karşıya olduğundan bahsediyorsunuz ancak kimin risk teşkil ettiğini belirtmiyorsunuz, bunu açığa kavuşturabilir misiniz? Ek olarak, İsrail'in hala gözaltında tuttuğu aktivistler Saif Abukeshek ve Thiago Avila'nın aynı zamanda sistematik işkenceye maruz bırakıldığı belirtiliyor. Buna tepkiniz nedir?" sorularını yanıtladı.

Tutumlarının değişmediğini aktaran Al Anouni, bu filodaki kişilerin insani hassasiyetine saygı gösterirken, AB olarak, filoları bir yardım yöntemi olarak teşvik etmediklerini yineledi.

Al Anouni, bu tür girişimlerin, katılımcıların kendi güvenliğini riske attığını belirterek, "İsrail'e, uluslararası hukuk başta olmak üzere uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası deniz hukukuna saygı göstermesi çağrısında bulunduk ve bu çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Aktivistlerin hala gözaltında tutulmaları ve işkenceye maruz kalmaları konusunda ise Al Anouni, "Konsolosluk koruması, AB üyesi ülkeler tarafından sağlanır." diyerek topu üye ülkelere attı.

Anouar Al Anouni, konuyla ilgili AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın İspanya Dışişleri Bakanlığıyla temasta olduğunu bildirdi.

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü Abukeshek ve Avila'nın yoğun fiziki işkence gördüğü duyurulmuştu.