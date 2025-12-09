AB Konseyi Başkanı Costa'dan Trump'ın eleştirilerine yanıt Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya yönelik eleştirileri üzerine "müttefikler birbirlerinin iç işlerine saygı duymalı" mesajını verdi.

Costa, 2026'nın ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığını üstlenecek İrlanda'nın Başbakanı Micheal Martin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump'ın Politico'ya verdiği röportajda kullandığı "Avrupalı liderlerin zayıf olduğuna" dair ifadelerinin sorulması üzerine Costa, şunları kaydetti: ?

"Biz ABD ile müttefikleriz ve müttefikler müttefik gibi davranmalıdır. Bu, ülkelerimizin siyasi iç işlerine karışmamamız gerektiği anlamına gelir. Amerikalıların tercihlerine saygı duyuyoruz ve onlar da vatandaşlarımızın demokratik tercihlerine saygı duymalılar. AB liderleri beni AB Konseyi Başkanı seçtiğinde, Başkan Trump buna saygı duymalıdır. Tıpkı Amerikan vatandaşlarının onu ABD Başkanı olarak seçmesine bizim saygı duyduğumuz gibi. Müttefikler birbirlerine böyle davranırlar."

Costa, Trump'ın AB'nin Ukrayna politikasına dair eleştirileriyle ilgili de 2026-27 için bu ülkenin finansal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AB Komisyonu'nun çalışmalarına devam ettiğini, 18 Aralık'ta yapılacak AB zirvesinde üye ülkelerin yeni mali yardım üzerinde anlaşmasını beklediğini söyledi.

Trump yönetiminin geçen hafta açıkladığı yeni Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde Avrupa hükümetlerine yönelik sert eleştiriler yer almıştı.

Belgede, bazı Avrupa ülkelerinin göçmen kabul politikaları nedeniyle "medeniyetlerinin silinme tehlikesiyle" karşı karşıya olduğu ileri sürülürken, kimi hükümetlerin çoğu aşırı sağcı olan belirli siyasi partileri haksız biçimde sansürlediği iddia edilmişti. Ayrıca Avrupalı ülkelerin, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik girişimlerde engelleyici bir rol oynadığı da öne sürülmüştü.

Trump, Politico'da yayımlanan röportajında da Avrupa'yı Ukrayna konusunda somut adım atmamakla, göç politikalarıyla ise kendi ülkelerini güvensizliğe ve zayıflamaya sürüklemekle suçlamıştı.