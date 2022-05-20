AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den Bosna Hersek'e resmi ziyaret - Haberler

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Bosna Hersek'te resmi temaslarda bulundu.

Michel, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ve konseyin Sırp üyesi Milorad Dodik ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Binası'nda görüştü.

Taraflar görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

Charles Michel, yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek AB'nin, Bosna Hersek'in AB yolundaki ilerleyişine verdiği desteği yineledi.

???????Michel "Batı Balkanların AB'ye ihtiyacı olduğuna ikna oldum ancak AB'nin de Batı Balkanlara ihtiyacı var. AB entegrasyonu açısından yeni bir ivme yapmanın zamanı geldi." diye konuştu.

AB ve Batı Balkanlar liderlerinin haziranda Brüksel'de bir araya geleceğini hatırlatan Michel, "İş birliğimizi derinleştirmek, diyaloğumuzu güçlendirmek istiyoruz. Endişelerinizi ilk ağızdan duymak, önceliklerinizi anlamak, AB olarak sizi nasıl destekleyebileceğimizi duymak istedim." dedi.

Michel, şunları kaydetti:

"Biz burada konuşurken şu dakikada, Rusya, Ukrayna halkına saldırıyor. 90'larda da Bosna Hersek bu tür olaylara maruz kalmış, savaşın korkunçluğunu ve korkunç sonuçlarını yaşamıştı. Bu açıdan desteğimizin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Birlikte hareket etmemiz ve böylece bu tür faaliyetlere caydırıcı, net bir mesaj göndermemiz çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Barış her ne pahasına olursa olsun korunmalıdır"

Sırp lider Dodik, "Bölgede ve dünyada kilit konu olan 'barış ve istikrarı' korumak önemli. Biz bu konuda hemfikiriz. Bu açıdan baktığımızda başka bir alternatif kesinlikle yok. Barış her ne pahasına olursa olsun korunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Michel'e, Bosna Hersek'in Ukrayna krizindeki tutumunu aktardığının altını çizen Dodik, ülkesinin Rusya'ya yaptırım uygulayacağına dikkati çekti.

"Aday statüsü alması ülkedeki ilişkilerin rahatlaması açısından çok önemli"

Dzaferovic de "Bosna Hersek ve tüm Batı Balkan ülkelerinin Avrupa perspektifine sahip olduğunu net bir şekilde söyledik. Batı Balkan ülkeleri, doğu ülkeleri ile sahip olduğu güçlü iş birliği ve ilişkileri AB ile de sağlamalıdır." dedi.

Herkesin, Bosna Hersek Anayasalarına ve kanunlarına saygı duyması gerektiğine vurgu yapan Boşnak lider Dzaferovic, "Kurumların bloke edilmesi sona ermeli. Bu hepimizin çıkarı için iyi. Bir an önce Avrupa Komisyonunun 14 temel önceliğini yerine getirip aday statüsünü almalıyız. Bu konuda Michel'e ricamı bildirdim. Bosna Hersek'in aday statüsü alması ülkedeki ilişkilerin rahatlaması açısından çok önemli." diye konuştu.