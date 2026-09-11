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AB Komisyonu: Yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticaret konusunda karar üye ülkelere ait

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaretin kısıtlanması veya yasaklanmasına ilişkin seçeneklerin haziranda üye ülkelere sunulduğunu ancak bunlardan hiçbiri üzerinde uzlaşma sağlanamadığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaretin kısıtlanması veya yasaklanmasına ilişkin seçeneklerin haziranda üye ülkelere sunulduğunu ancak bunlardan hiçbiri üzerinde uzlaşma sağlanamadığını söyledi.

Gill, komisyon sözcülerinin günlük basın toplantısında AA muhabirinin, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticaretin AB çapında yasaklanmasının "ilkeli bir tutum" olacağı ve oy birliği gerektirmeyeceği yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, komisyonun girişim hakkına rağmen neden bu yönde bir teklif sunmadığı ve 8 üye ülkenin kendi başlarına harekete geçmesini nasıl değerlendirdiği sorusunu yanıtladı.

AB'nin konuya ilişkin tutumunun "yüzde 100 açık" olduğunu belirten Gill, İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu, barışın ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin önünde engel oluşturduğunu vurguladı.

Gill, komisyonun haziranda üye ülkelere ayrıntılı bir "seçenekler belgesi" sunduğunu belirterek, belgede yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticarete ilişkin tam veya kısmi yasak, daha sıkı ihracat lisansı şartları ve gümrük tarifelerinin uygulanması gibi seçeneklerin yer aldığını aktardı.

Üye ülkelerin söz konusu seçeneklerden herhangi biri üzerinde anlaşamadığını kaydeden Gill, "Bir veya daha fazla seçenek üzerinde uzlaşmaya varmak ve bunu komisyona iletmek üye ülkelerin sorumluluğunda. Dolayısıyla konu üye ülkelerin elinde ve görüşmeler orada devam edecek." dedi.

12 ülkenin yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı???????

AB üyeleri Fransa, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ile Norveç, İzlanda, Kanada ve İngiltere 8 Eylül'de aldıkları ortak kararla işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacaklarını duyurmuştu.

AB, söz konusu yerleşimlerden gelen ürünlere henüz genel bir ithalat yasağı uygulamazken, bu ürünleri AB-İsrail Ortaklık Anlaşması kapsamındaki ticari ayrıcalıklardan hariç tutuyor.

AB düzeyinde böyle bir ticaret yasağının kabul edilmesi için üye ülkelerin oy birliği gerekmiyor. Kararın konseyde nitelikli çoğunlukla kabul edilmesi yeterli oluyor.

Kaynak: AA
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