Haberler

AB: İsrailli bakanın avukatının, Tel Aviv hükümetini devirmeye çalıştığımız iddiası kabul edilemez

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, İsrail Adalet Bakanı'nın avukatının AB'nin Tel Aviv hükümetini devirmeye çalıştığı yönündeki iddialarını tamamen reddetti ve bu sözlerin geri alınması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'i temsil eden avukatın Birliğin Tel Aviv hükümetini devirmeye çalıştığı yönündeki iddiasının "tamamen yanlış, saldırgan ve kabul edilemez" olduğunu belirterek, sözlerin geri alınması çağrısı yaptı.

El Anouni, Brüksel'deki günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail Adalet Bakanı Levin'i temsil eden avukatın AB'nin Tel Aviv hükümetini devirmeye çalıştığı yönündeki iddiasının "tamamen yanlış, saldırgan ve kabul edilemez" olduğunu söyleyen El Anouni, "Bu yorumların derhal geri çekilmesini bekliyoruz." dedi.

El Anouni, AB'nin "hiçbir zaman demokratik bir şekilde seçilmiş hükümeti devirmeye teşebbüs etmediğini ve asla etmeyeceğini" kaydederek bölge ve dünyada sivil toplum kuruluşlarına verdikleri destekten gurur duyduklarını belirtti.

İsrail'in Ynet internet sitesi dün, İsrail Adalet Bakanı Levin'in Tel Aviv merkezli Zulat Eşitlik ve İnsan Hakları Enstitüsünün bir dilekçesine verdiği yanıtta, AB'nin "varoluşsal bir savaş sırasında" İsrail hükümetine karşı protestoları finanse ettiğini ve Tel Aviv hükümetini devirmeye çalıştığını iddia ettiğini yazmıştı.

Kaynak: AA " / " + İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu -
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Fatih Terim, hayatını kaybeden Sepp Piontek'e veda etti

Eski dostuna veda etti
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti

Teravihte cemaate kabusu yaşattı! Emniyet hemen harekete geçti