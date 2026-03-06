Haberler

AB Komisyonu, Gürcistanlı diplomatların vize serbestisini askıya aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Gürcistan'ın diplomatik, hizmet ve resmi pasaport sahipleri için vizesiz seyahat uygulamasının askıya alındığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Gürcistan'ın diplomatik, hizmet ve resmi pasaport sahipleri için vizesiz seyahat uygulamasının askıya alındığını açıkladı.

Komisyondan yapılan açıklamada, vize serbestisini askıya alma adımının Gürcistan'ın "demokrasi ve temel haklar gibi kilit alanlarda verdiği taahhütleri kasıtlı ve sürekli olarak ihlal etmesi" gerekçesiyle atıldığı belirtildi.

Açıklamada, Gürcistan'ın AB vize politikasına uymayı da reddettiği kaydedilerek, "Komisyon, Gürcistan yetkililerinin eylemlerinin vize serbestleştirmenin dayandığı ilkeleri zayıflattığını değerlendirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Gürcistan'ın diplomatik, hizmet ve resmi pasaport sahipleri için vizesiz seyahat uygulamasının üye ülkelerin onayıyla askıya alındığı duyurulan açıklamada, bu hamleyle AB'nin Yenilenen Vize Askıya Alma Mekanizması'nın ilk defa kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, vize serbestisinin askıya alınması kararının etkili şekilde uygulanması için bazı "kılavuz ilkelerin" de kabul edildiği kaydedilerek, "Bu ilkeler, AB sınırlarını geçen tüm Gürcistan vatandaşlarının daha sıkı bir şekilde denetlenmesini tavsiye ediyor. Gürcistan yetkililerinin temsilcilerinin, resmi ve diplomatik amaçlarla AB'ye seyahat ederken diplomatik veya hizmet pasaportlarını kullanmaları gerekiyor. Bunu yapmamaları, giriş yasağına yol açabilir." denildi.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi

Koca Amerika'nın medet umduğu şeye bakın
Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç

Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı

İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı
İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi

Koca Amerika'nın medet umduğu şeye bakın
FETÖ'cü başsavcı vekilinin 'sempati' savunması şoke etti

FETÖ'cü başsavcı vekilinden şoke eden itiraf: Sempati düzeyinde...
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

Savaşta İran'ı satan Modi'ye büyük şok