AB'den İspanya Başbakanı Sanchez'e "faşist" diyen Elon Musk'a tepki

Güncelleme:
Avrupa Birliği Komisyonu, Elon Musk'ın İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yönelik hakaret içeren açıklamalarını kınadı ve Sanchez ile tam dayanışma içinde olduklarını ilan etti. AB, dijital platformların kontrol altına alınması için yapılan ulusal adımları desteklediklerini de vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'li iş insanı, X ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le ilgili açıklamalarını kınayarak, Sanchez'le tam dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sanchez'in 16 yaş altına sosyal paylaşım ağlarına erişimin yasaklanması ve bu ağların yöneticileri üzerinde yasal kontrolün artırılması yönündeki açıklamaları sonrasında Musk'ın "Sanchez gerçek bir faşist totaliterdir. Kirli Sanchez, İspanya halkına ihanet eden bir zalim ve haindir." ifadelerini kullandığının anımsatılması üzerine Regnier, "Üye ülkelerimizin yanındayız, tam dayanışma içindeyiz." açıklamasını yaptı.

Regnier, Başbakan Sanchez'e ve tüm AB üyesi ülkelerin liderlerine yönelik saldırıları kınadıklarını belirterek, dijital platformları sorumlu tutmaya yönelik ulusal adımları da desteklediklerinin altını çizdi.

AB'nin "saygı çerçevesinde" açıklamalar yapmaya devam edeceğine işaret eden Regnier, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) çerçevesinde dijital platformların sorumlu tutulmasının önemine işaret etti.

Sanchez'in 3 Şubat'ta Dubai'deki Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki konuşmasında sosyal paylaşım ağlarına yönelik sınırlama ve kontrol getireceklerini açıklamasının ardından Musk, kendisini eleştirmişti.

Musk, "Sanchez gerçek bir faşist totaliterdir. Kirli Sanchez, İspanya halkına ihanet eden bir zalim ve haindir." açıklamasını yapmıştı.

Sanchez, bu ifadelere "Tekno-oligarklar havlasınlar. Bu bizim yolumuza devam ettiğimizin bir işaretidir." karşılığını vermişti.

