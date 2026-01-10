Haberler

AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen: İran'daki Göstericiler Derhal Serbest Bırakılmalı

Güncelleme:
Ursula von der Leyen, Avrupa'nın İran'daki özgürlük taleplerinin arkasında olduğunu belirtti ve gösterilere yönelik müdahaleleri kınadı.

(ANKARA) – Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'da devam eden protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın İranlı kadın ve erkeklerin özgürlük taleplerinin arkasında durduğunu belirterek, gösterilere yönelik müdahaleleri kınadı.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tahran'ın sokakları ve dünyanın dört bir yanındaki şehirler, özgürlük talep eden İranlı kadın ve erkeklerin ayak sesleriyle yankılanıyor" ifadesini kullandı.

İranlıların ifade özgürlüğü, toplanma, seyahat ve özgürce yaşama hakkı talep ettiğini vurgulayan von der Leyen, "Avrupa, onların tamamen yanındadır" değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı, protestolara yönelik müdahaleleri kesin bir dille kınadıklarını belirterek, "Bu meşru gösterilere yönelik müdahaleleri açık biçimde kınıyoruz. Sorumlular tarihin yanlış tarafında hatırlanacaktır" dedi.

Von der Leyen, açıklamasında ayrıca tutuklanan tüm göstericilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunarak, tam internet erişiminin yeniden sağlanmasını ve temel haklara saygı gösterilmesini istedi.

