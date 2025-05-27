AB Komisyonu: Barış Çabaları Önemli

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova ziyaretiyle ilgili "Barışa yönelik her türlü çaba önemli. Müzakereleri memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Hipper, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kendisine Dışişleri Bakanı Fidan'ın Moskova ziyaretine ilişkin soru yöneltilen Hipper, soruyu "Tüm ortaklarımıza ifade ettiğimiz üzere tutumumuz net. Barışa yönelik her türlü çaba önemli. Müzakereleri memnuniyetle karşılıyoruz." diye cevapladı.

Hipper, Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini yineleyerek, Rusya'ya yönelik "yaptırım baskısını artırmak" için çalıştıklarını belirtti.