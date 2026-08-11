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AB'den Kolombiya'ya deprem yardımı

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kolombiya'nın, AB'nin Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla katılımcı ülkelerden destek istediğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kolombiya'nın, AB'nin Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla katılımcı ülkelerden destek istediğini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, Kolombiya için Alman Kızılhaçı vasıtasıyla yardım çalışmalarının başladığını ve 100 bin avroluk yardımın Choco bölgesi için tahsis edildiğini açıkladı.

Hrncirova, AB'nin Dünya Gözlem Programı Copernicus'un depremin etkilerinin tespit edilmesi için devreye sokulduğunu belirterek, Kolombiyalı yetkililerle temas halinde olduklarını kaydetti.

Bogota'nın AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla katılımcı ülkelerden destek talebinde bulunduğunu söyleyen Hrncirova, "Şu aşamada, felaketin boyutları, ihtiyaçlar ve sahada nelerin gerekli olduğu konusunda biraz daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Kolombiya'ya yönelik desteğimizi harekete geçiriyoruz." dedi.

Doğal afetler ve büyük çaplı endüstriyel kazalar gibi kriz durumlarında koordinasyonu sağlamak amacıyla 2001'de kurulan AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında, katılımcı ülkelerin yanı sıra Kolombiya gibi mekanizmaya katılımcı statüsünde bulunmayan ancak bu tür krizlerle karşı karşıya kalan ülkeler de destek talebinde bulunabiliyor.

Kolombiya'da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğünde depremde 132 kişi hayatını kaybetmişti.

Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedilmişti.

Kaynak: AA
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