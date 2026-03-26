AB: İsrail meclis komitesinde onaylanan idam cezası tasarısı büyük endişe uyandırıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, İsrail'de meclis komitesinde onaylanan Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası tasarısının "büyük endişe uyandırdığını" belirtti.

AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS), El Anouni'nin konuyla ilgili yazılı açıklamasını paylaştı.

El Anouni, AB'nin "her durumda ve koşulda" idam cezasına karşı olduğunu belirterek, İsrail'de meclis komitesinde onaylanan Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası tasarısının "büyük endişe uyandırdığını" vurguladı.

"İdam cezası, yaşam hakkının ihlali niteliğindedir, işkence ve diğer kötü muameleden muaf olmayı içeren mutlak hak ihlal edilmeden uygulanamaz." ifadesini kullanan El Anouni, İsrail'in uzun zamandır bölgede idam cezası konusunda "örnek ülke" olduğunu iddia etti."

El Anouni, İsrail Parlamentosunun yasayı onaylaması halinde bunun "İsrail'in geçmişte belirttiği tutumlarından ciddi geri adım atma anlamına geleceği" değerlendirmesinde bulunarak, "AB, İsrail'i, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması hükümlerinde de yansıtılan, uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri ve demokratik ilkelere bağlılığı çerçevesinde, daha önceki ilkeli tutumuna sadık kalmaya teşvik etmektedir." ifadelerine yer verdi.

İsrail Meclisinde (Knesset) bir yasanın kabul edilmesi için tasarının 3 ayrı oturumda kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail Meclisi, aşırı sağcılar tarafından sunulan Filistinli tutukluların idam edilmesini öngören yasa tasarısını Kasım 2025'te ilk oturumda onaylamış ve son düzenlemelerin yapılması için İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesine iletmişti.

Komite, Filistinli mahkumlara yönelik tartışmalı idam cezası tasarısını onaylayarak ikinci ve üçüncü oylamaların yapılması için Meclis Genel Kuruluna göndermişti.