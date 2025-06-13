AB, İsrail'e Yaptığı İtidal Çağrılarının Etkisiz Kaldığını Açıkladı

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AB Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho, İsrail'e yönelik itidal çağrılarının işe yaramadığını belirtti ve Orta Doğu'daki çatışmayı önlemek için çabalarını sürdüreceklerini ifade etti. İsrail'in İran'a yönelik son saldırıları ise büyük kayıplara yol açtı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho, İsrail'e yaptıkları itidal çağrılarına ilişkin, "Ne yazık ki işe yaramadı. Yaramasını isterdik." dedi.

AB Komisyonu sözcülerinin günlük basın toplantısında Pinho, İsrail'in İran'a ve Gazze'ye saldırıları bağlamındaki soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin "Son 18 ayda İsrail hükümetine itidal çağrısı yapıyorsunuz. Hiç işe yaramadı. Bu sefer işe yarayacağına sizi inandıran şey nedir?" sorusu üzerine Pinho, "Ne yazık ki işe yaramadı. Yaramasını isterdik." dedi.

???????Pinho, " Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanmasını önlemek için elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda "Orta Doğu'daki gelişmelere" atıfta bulunarak, "tüm taraflara" itidal ve gerginliği azaltma çağrısı yapmıştı.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz ve İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İran devlet televizyonu, İsrail'in sabaha karşı çeşitli kentlere düzenlediği saldırıların ardından Şiraz kentine de saldırdığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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