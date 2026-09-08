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AB, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri bir kez daha kınadı

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Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddetin kaygı verici olduğunu belirterek, "şiddet yanlısı yerleşimci faaliyetlerini" bir kez daha kınadı.

Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddetin kaygı verici olduğunu belirterek, "şiddet yanlısı yerleşimci faaliyetlerini" bir kez daha kınadı.

AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın yakın zamanda da konuya ilişkin açıklama yaptığını anımsatan el Anouni, "(Kallas) Batı Şeria'da gördüğümüz şiddet yanlısı yerleşimci faaliyetlerinin son derece kaygı verici olduğunu söyledi. Biz de bunu üye ülkelerle kınadık." diye konuştu.

El Anouni, "yerleşimlerin" uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı olduğuna dikkati çekerek, İsrail'e tüm "yerleşim faaliyetlerini ve yerleşimlerin genişletilmesini" durdurması yönünde tutarlı biçimde çağrıda bulunduklarını aktardı.

AB'nin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik bazı adımlar attığını belirten el Anouni, "AB olarak, AB Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi kapsamında aşırılık yanlısı yerleşimcilere ve bunlarla bağlantılı kuruluşlara yönelik 3 yaptırım paketi kabul ettik. Bu yaptırımlar kapsamında 12 kişi ve 9 kuruluş bulunuyor. Ayrıca, ilave yaptırım önerilerinin de şu anda Konsey'de görüşüldüğünü hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

El Anouni, diğer taraftan AB Konseyinden henüz sonuç çıkmadığını anımsatarak, "Bu nedenle bundan sonraki adımlara karar vermek üye ülkelere düşüyor." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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