AB, "İran'ın BAE ve Umman'a yönelik saldırılarını" şiddetle kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, "İran'ın Birliğin Körfez'deki stratejik ortaklarına yönelik sebepsiz füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını" şiddetle kınadıklarını belirterek saldırılardan etkilenen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'la dayanışma mesajı verdi.

Al Anouni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'ın saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini" kaydetti.

Al Anouni, Avrupa ve Körfez güvenliğinin birbiriyle bağlantılı olduğunu vurgulayarak saldırıların durdurulması ve bölge ülkelerinin egemenliğiyle toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

AB'nin bölgesel istikrara katkıda bulunmak için ortaklarıyla işbirliğini sürdüreceğini belirten Al Anouni, "Gerginliği azaltmak, düşmanlıkları sona erdirmek, İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek ve istikrarı bozan faaliyetlerine son vermek için kalıcı çözüm bulmak amacıyla yürütülen tüm diplomatik çabalara katkıda bulunmaya hazırız." ifadesini kullandı.

BAE ve Umman'a İran saldırısı iddiası

BAE ve Umman'a İran'dan insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği ileri sürüldü.

BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Umman'da bir binanın hasar alması sonucu 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.