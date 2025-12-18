Haberler

AB, iltica başvurularının reddini kolaylaştıran "güvenli üçüncü ülke" kurallarında geçici uzlaşma sağladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği (AB), iltica başvurularının daha geniş koşullarda 'kabul edilemez' sayılmasına olanak tanıyan yeni mevzuatı kabul etti. Yeni düzenlemeyle 'güvenli üçüncü ülke' kavramı revize edilerek, sığınmacıların başvurularının esasına girilmeden reddedilmesi mümkün hale getirildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi ile Avrupa Parlamentosu, iltica başvurularının daha geniş koşullarda "kabul edilemez" sayılmasına olanak tanıyan ve "güvenli üçüncü ülke" kavramını revize eden yeni AB mevzuatı üzerinde geçici uzlaşmaya vardı.

Geçici uzlaşmaya ilişkin AB Konseyinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Rasmus Stoklund, binlerce göçmenin Akdeniz'de hayatını kaybettiğini veya insan kaçakçılarının istismarına maruz kaldığını belirterek, "Bu sağlıksız ve insanlık dışı sistemi ayakta tutan çekim faktörlerini durdurmak için harekete geçmemiz hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.

İltica başvurusu, esasa girilmeden reddedilebilecek

Yeni düzenlemeyle, AB üyesi ülkelerin "güvenli üçüncü ülke" kavramını uygulayabileceği durumlar genişletilecek. Buna göre, bir sığınmacının iltica başvurusu, başvurunun esasına girilmeden reddedilebilecek.

Güncellenen kurallar kapsamında, üye ülkeler "güvenli üçüncü ülke" uygulamasını 3 farklı temelde kullanabilecek.

Bunlar, sığınmacı ile üçüncü ülke arasında bağlantı bulunması, sığınmacının AB'ye ulaşmadan önce söz konusu ülkeden transit geçmiş olması veya AB üyesi bir ülkenin güvenli kabul edilen bir üçüncü ülke ile iltica başvurularının AB dışında incelenmesini öngören anlaşma ya da düzenleme yapması olarak sıralanıyor.

Diğer taraftan yeni düzenlemeyle, sığınmacı ile üçüncü ülke arasında bağlantı bulunması şartı zorunlu olmaktan çıkarılıyor.

Düzenleme, "güvenli üçüncü ülke" gerekçesiyle başvurusu kabul edilemez sayılan sığınmacıların, karara itiraz etmeleri halinde itiraz süreci boyunca otomatik olarak AB'de kalma hakkına sahip olmamasını da öngörüyor.

Bununla birlikte başvuru sahiplerinin, mahkemeden AB'de kalma hakkı talep etme imkanı korunuyor.

Söz konusu uzlaşmanın, yürürlüğe girebilmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından resmen onaylanması gerekiyor.

"Güvenli üçüncü ülke" kavramı, AB üyesi ülkelerin, sığınmacıların AB dışındaki ve kendileri için güvenli kabul edilen bir ülkede koruma talebinde bulunabilecekleri ve uygun olmaları halinde uluslararası koruma alabilecekleri durumlarda, iltica başvurularını esasına girmeden kabul edilemez sayarak reddetmelerine olanak tanıyor.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar

Kaza yaptılar, ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
title