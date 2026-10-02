AB, Herson'a bağlı Oleşki'de sivillere insani yardım için izin çağrısı yaptı

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Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna'nın Herson bölgesine bağlı Oleşki şehrinde durumun "dehşet verici" olduğunu belirterek, insani yardım sağlanmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Oleşki'deki duruma ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Lahbib, "Oleşki'de yaşananlar dehşet vericidir. Siviller, Rus güçlerinin kuşatması altında gıda, ilaç, temiz su ve temel sağlık hizmetlerine erişimden mahrum şekilde mahsur kalmaktadır. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İnsani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve sivillerin bölgeden ayrılmasına izin verilmesi gerektiğinin altını çizen Lahbib, AB'nin yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak için ilgili ortaklarla temasta olduğunu ve mevcut tüm imkanları kullandığını belirtti.

Lahbib, AB'nin insani yardım ortaklarının da yardım ulaştırmaya hazır olduğunu kaydederek, "Bunun için sahada güvenli, sürdürülebilir ve etkin insani erişim sağlanması gerekmektedir. İşgalci güç olarak Rusya'nın uluslararası insancıl hukuk kapsamında açık yükümlülükleri bulunmaktadır. Siviller korunmalı ve insani yardımın ulaştırılması kolaylaştırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Oleşki'de insanların gıda, ilaç, su ve temel sağlık hizmetlerine düzenli erişiminin sağlanması gerektiğini yineleyen Lahbib, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.???????

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Oleşki şehrindeki sivillerin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öne sürerek, "İnsanlar için ilaç, temiz su, elektrik ve sağlık hizmetleri giderek ulaşılamaz hale geldi. İşgal altındaki Oleşki'deki insanlar açlık çekiyor. Neredeyse yiyecek hiçbir şey kalmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA