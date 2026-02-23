Haberler

AB: Gazze barış sürecinin parçası olmak istiyoruz

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'deki barış sürecine katkı sağlamak istediklerini belirtti. Filistinli polislerin eğitimi için İsrail'in onayına ihtiyaç duyduklarını ifade eden Kallas, Rusya'ya yönelik yaptırımları görüşen AB dışişleri bakanlarıyla ilgili de bilgiler paylaştı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'deki barış sürecinin parçası olmak istediklerini belirterek, Filistinli polislerin eğitimi konusunda İsrail'in onayına ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamada bulundu.

AB dışişleri bakanlarının, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini görüşeceklerine ancak bu konuda mutabakat bulunmadığına dikkati çeken Kallas, "Biz gerekli baskıyı sürdüreceğiz." dedi.

Kaja Kallas, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde, AB'nin masada olmamasına değinerek, "Kimin Rusya ile konuştuğundan daha önemli olan Rusya'nın ne taviz vereceğini görmek." ifadesini kullandı.

Gazze barış süreci

AB'nin, Gazze'deki barış sürecinin parçası olmak istediğini vurgulayan Kallas, AB'nin Refah Sınır Yardım Misyonu (EUBAM Refah) ve AB Filistin Toprakları Polis Misyonunun (EUPOL COPPS) bu bağlamda önemli rol oynayabileceğine işaret etti.

Kallas, Hamas'ın silahsızlandırılması için Filistin polisine ihtiyaç olduğunu ve bu çerçevede EUPOL COPPS'un fayda sağlayabileceğini belirterek, "Ürdün ve Mısır tarafıyla anlaşmalarımız var ancak İsrail'in de onayına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

İran

İran'daki gelişmeler hakkında da konuşan Kallas, "Bu bölgede yeni bir savaşa ihtiyacımız yok." açıklamasını yaptı.

Bölgede mevcut durumun fazlasıyla gergin olduğuna işaret eden Kallas, diplomatik çözüm gerektiğini ve AB'nin de buna katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Kallas, "İran'ın en zayıf halinde olduğu bir gerçek ancak bu süreci diplomatik çözüm için kullanmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
