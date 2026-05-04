AB: Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşması ve Türkiye ile iyileşen ilişkilerle bölge dönüştürücü yolda

Güncelleme:
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Antonio Costa, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış anlaşması ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileşmesi sayesinde bölgenin dönüştürücü yola girdiğini belirtti.

Costa, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'nin açılış oturumunda konuştu.

Bugünkü zirvenin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında varılan anlaşma sayesinde mümkün olduğu için tarihi nitelik taşıdığına işaret eden Costa, tırmanış ve savaşın hakim olduğu bir dünyada anlaşmanın barış hikayesi olduğunu söyledi.

Costa, "Bu anlaşma ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileşmesi sayesinde bölge birbirine bağlı bir strateji, stratejik sektörler, pazarlar, ulaşım koridorları, dijital ağlar ve enerji bağlantıları açısından dönüştürücü bir yola girmiştir." dedi.

Bu durumun sadece mal, veri ve insan hareketliliğine katkı sağlamadığını belirten Costa, aynı zamanda güven inşa ettiğini, istihdam yarattığını ve komşular arasında işbirliği ve ortak büyümeyi teşvik ettiğini vurguladı.

Costa, AB'nin bu vizyonun gerçeğe dönüşmesinde güvenilir bir ortak olmaya hazır olduğuna dikkati çekerek, "Barış ivmesinin geri döndürülemez hale gelmesini ve refah fırsatlarının güçlenmesini sağlamak için, Ermenistan'ın demokrasisinin güçlendirilmesinin yanı sıra dış müdahale ve dezenformasyonla mücadele hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
