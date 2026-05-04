AB Dış Politika Şefi Kallas: "Abd'nin Almanya'dan Asker Çekmesinin Zamanlaması Şaşırtıcı"

Güncelleme:
Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Kaja Kallas, ABD’nin Avrupa’daki asker varlığını azaltma planının zamanlamasının “şaşırtıcı” olduğunu, Avrupa’nın NATO içindeki rolünü güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas, ABD Savunma Bakanlığı'nın Avrupa'daki en büyük Amerikan askeri merkezlerinden biri olan Almanya'daki asker sayısını azaltacağını duyurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kallas, Erivan'da düzenlenen 8'inci Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin Avrupa'dan çekilmesinin 6 ila 12 ay içinde gerçekleşebileceği haberlerine değindi.

"ABD askerlerinin Avrupa'dan çekilmesi uzun süredir tartışılıyordu. Ancak bunun zamanlaması sürpriz oldu" diyen Kallas, gelişmenin, NATO içinde Avrupa ayağının "önemli ölçüde güçlendirilmesi" ve Avrupa'nın "kendi başına daha fazlasını yapması" gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti."

Kaja Kallas, "Amerikan askerleri Avrupa'da yalnızca Avrupa'nın çıkarlarını değil, aynı zamanda ABD'nin çıkarlarını da korumak için bulunuyor" ifadelerini kullandı. Kallas ayrıca İran savaşının ticaret yollarının çeşitlendirilmesi ve kırılgan geçiş hatlarına bağımlılığın azaltılması gereğini güçlendirdiğini, Kafkasya bölgesinin bu bağlamda stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Kallas, Ermenistan'ın Avrupa perspektifine ilişkin kararların ise Haziran ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesinde nihayetinde Ermeni halkına ait olduğunu sözlerine ekledi.

Pentagon, dün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla yaklaşık 5 bin askerin Almanya'dan çekileceğini açıklamıştı. Söz konusu adım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'daki askeri varlığı gözden geçirdiklerini belirten açıklamalarının ardından geldi.

Kaynak: ANKA
